Feiern und Spaß haben: Der Pfingstmarkt in Neukloster ist der Größte im Norden

Buxtehude : Pfingstmarkt |

Partystimmung, bayrische Atmosphäre im Festzelt und jede Menge Attraktionen auf dem Pfingstmarkt Neukloster. Mehr als 130 Schausteller, darunter zehn Fahrgeschäfte und 19 Geschäfte mit Verlosung und Ausspielung, locken von Samstag bis Montag, 3. bis 6. Juni, mit ihren Angeboten auf die 1.300 Meter lange Budenmeile im Ortszentrum.

Für Abwechslung im Festzelt sorgt der neue Festwirt Kevin Traber, der mit seinen „Bayern-Festhallen“ auf den großen Jahrmärkten Deutschlands zuhause ist. Darüber hinaus gibt es neben den traditionellen Fahrgeschäften wie Riesenrad, Autoscooter und natürlich dem Dom Dancer wieder viele neue spektakuläre Highlights.

So werden in „The Beast“ gleich am Eingang des Pfingstmarktes alle Sinne in Erschrecken versetzt: In diesem Karussell werden die Gäste gedreht und geschaukelt, es geht nach oben und nach unten. Im hinteren Bereich des Marktes wartet der „Fighter“ auf seine Fahrgäste, ein Riesenpropeller, an dessen beiden Enden jeweils bis zu vier Personen sitzen, die sich mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern in bis zu 42 Meter Höhe schleudern lassen. Der Beschleunigungsdruck entspricht dabei etwa dem Druck, dem Astronauten bei einem Raketenstart ausgesetzt sind. Das „Action“, ein Rundfahrgeschäft mit viel Licht und guter Musik, war schon einmal auf dem Pfingstmarkt und ist dieses Mal wieder mit dabei.

Mit zwei typischen Kinderkarussells, einem Kettenflieger und einer kleinen Achterbahn wird auch an die kleinen Besucher des Pfingstmarktes gedacht.

Die heimische Küche kann während des Pfingstmarktes ruhig kalt bleiben: An zahlreichen Ständen locken von Scampipfanne über gebratene Champignons bis zu Currywurst und Pommes sowie von Schmalzgebäck bis Zuckerwatte diverse Leckereien.



Pfingstmarkt Neukoster

Samstag,

3. Juni, 15 Uhr,

open End

Sonntag, 4. Juni, 6 Uhr,

open End

Montag, 5. Juni,

11 bis 23 Uhr