Ferienfreizeit mit dem TSV Buxtehude-Altkloster: Im Sommer an die Ostsee

tk. Buxtehude. Entspannt am Strand relaxen oder Action auf dem Campingplatz: Die Ferienfreizeit des TSV Buxtehude-Altkloster vom 24. Juni bis zum 7. Juli bietet für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren beides. Wie in den Jahren zuvor geht es an den Lenster Strand bei Grömitz. "Wer einmal mitgefahren ist, will wiederkommen", sagt Daniel Mezger, der die Sommerfreizeit für den TSV organisiert. Er betont: "Jeder kann mitkommen." Die Mitgliedschaft im Verein sei nicht erforderlich.

Das Essen wird von einem Caterer geliefert. Dabei werden auch vegetarische Mahlzeiten und Speisen für Muslime angeboten. Auf dem Campinggelände steht eine einfache Turnhalle und der Strand ist nur 300 Meter entfernt.Die Kosten betragen 325 Euro und für Nichtmitglieder auf 345 Euro.• Für alle Interessierten Jugendlichen - und deren Eltern - findet jeweils am Freitag, 10. März und 28. April, um 20.30 Uhr ein Infoabend im Freizeithaus (Geschwister-Scholl-Platz) statt• Anmeldung beim TSV Buxtehude-Altkloster unter Tel. 04161 - 81161. Weitere Infos und Anmeldebogen: https://tsv-groemitz-zeltlager.jimdo.com/