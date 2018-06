. Die ehrenamtlich aktive Gruppe "Hand und Herz" sucht noch weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich für Buxtehude und die Menschen in der Hansestadt engagieren möchten. "Hand und Herz" ist kein Verein, sondern ein lockerer Zusammenschluss. "Es gibt keinen Vereinsbeitrag, wir benötigen nur Elan und Ideen", sagt Ata Shakoor.Die Gruppe hat sich in den vergangenen Monaten schon mit vielen Institutionen wie der Lebenshilfe und der AWO getroffen. Zwei Veranstaltungen sind in Planung. Ziel ist es, dass allmählich ein Netzwerk entsteht, das ohne Bürokratie viele Menschen zusammenbringt und einbezieht.Weitere Infos über "Hand und Herz" und Kontaktaufnahme über die Facebook-Seite www.facebook.com/handundherzbuxtehude