Hans Sarpei trainiert Fußball-Damen des FC Oste/Oldendorf

Im Internet ist Hans Sarpei (40) Kult. Die witzigen Sprüche über ihn (siehe Infokasten) haben ihn zum Social-Media-Phänomen gemacht. Weit mehr als 600.000 Facebook-Freunde und über 400.000 Follower bei Twitter hat der frühere deutsch-ghanaische Profi-Fußballer. In der kommenden Woche besucht der Promi-Kicker mit seiner Sport1-TV-Sendung „Hans Sarpei - das T steht für Coach“ die Oberliga-Fußballerinnen vom FC Oste/Oldendorf. Eine große Ehre für den Geestverein!„Die Idee hatte meine Frau“, verrät Team-Manager Stefan Draack. Mit einem Video bewarb sich die Mannschaft schließlich bei der Produktionsfirma und wurde genommen. Der Verein verspricht sich davon einen PR-Coup, um seinen Bekanntheitsgrad zu steigern und vor allem den Frauen-Fußball auf Amateurebene stärker in den Fokus zu rücken.Kommenden Mittwoch, 21. September, reist das Filmteam an, um zwei Tage Porträts und die Umgebung in Oldendorf zu drehen. Freitag bis Sonntag ist dann Hans Sarpei persönlich vor Ort. Das Konzept der Sendung: Er unterstützt auf humorvolle Art Amateurmannschaften mit seinem Wissen als Coach.Zunächst wird Sarpei das Team am Freitag trainieren, am Samstag ist eine besondere Challenge geplant und am Sonntag betreut er die Mannschaft in einem Punktspiel gegen Meppen - immerhin eine Partie in der Oberliga. Stefan Draack: „Das ist schon etwas Besonderes. Normalerweise sind es meistens unterklassige Teams, die sich bewerben.“Die Sendung wird voraussichtlich am 9. November um 22 Uhr bei Sport1 ausgestrahlt.Internet-User kennen die witzigen Sprüche über den coolen US-amerikanischen Kampfkünstler Chuck Norris. Hans Sarpei ist quasi der Chuck Norris des Fußballs. Hier eine kleine Auswahl der besten Sprüche:• Hans Sarpei kauft Obst bei Apple und Fenster bei Windows.• Hans Sarpei kann seine eigenen Elfmeter halten.• Hans Sarpei schneidet das Messer mit dem Brot.• Hans Sarpei bekommt bei McDonald’s einen Whopper.• Hans Sarpei darf während der Fahrt mit dem Busfahrer reden.