Herbstzauber im Klosterpark in Harsefeld - das heißt buntes Markttreiben im historischen Ambiente. Tausende Besucher bummelten am Samstag im Schatten der Kirche durch die wunderschöne Gartenanlage, mehr als 120 Anbieter und Aussteller präsentierten ihre Produkte. Am Sonntag öffnen zudem viele Geschäfte bis 18 Uhr ihre Türen.Mehr lesen Sie am Mittwoch in Ihrem WOCHENBLATT. Vorab sehen Sie an dieser Stelle eine Bildergalerie.