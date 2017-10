Heim mit Hotelcharakter

Das Alten- und Pflegeheim in Stade-Riensförde ist fertig. 49 pflegebedürftige Menschen leben seit wenigen Wochen in den neuen Räumlichkeiten auf dem Seniorencampus in der Heidesiedlung. Dem Investor, die APH Stade GmbH, ein gemeinsames Unternehmen der Rahlfs Immobilien GmbH aus Neustadt am Rübenberge und dem Projektentwicklungsbüro Grefrath Projekt aus Ahrensburg, ist es gemeinsam mit Architekt Thorge Evers (HEP Architekten) gelungen, ein modernes Pflegeheim zu konzipieren, das regionsweit seinesgleichen sucht.Das Haus erinnert mehr an ein Hotel als an ein Heim. Weite Sichtachsen, lichtdurchflutete Räume, eine Empfangslobby, unterschiedliche Themen-Cafés mit großzügigen Gemeinschaftsbereichen, großformatige Landschaftsbilder an den Wänden: "Wir wollten die Welt, die die Bewohner nicht mehr sehen können, ins Haus holen", sagt Katharina Goedicke, zusammen mit Astrid Eggert Geschäftsführerin der Stader Betreuungsdienste, die das Heim pachten und betreiben.Die Etagen sind in Wohngruppen unterteilt, die 80 Einzelzimmer wirken wie modern eingerichtete Hotelzimmer, die von den Bewohnern individuell bestückt werden dürfen. Im Erdgeschoss befinden sich neben Lobby, Speisesaal, Küche und Büroräumen ein in Kooperation mit den Elbe-Kliniken betriebenes Physiotherapie-Zentrum. Eine Apotheke sowie ein Orthopädie-Fachgeschäft werden noch einziehen. Eine weitere Gewerbefläche im Erdgeschoss mit 93 Quadratmetern ist noch frei. Zum Komplex gehört zudem eine öffentliche Piazza mit einem modernen hellen Cafe-Pavillon, in dem Besucher in naher Zukunft auch außerhalb des Pflegeheims Kaffee und Kuchen genießen können.Stader BetreuungsdiensteStadtweg 11721680 StadeTel. 04141-4263500