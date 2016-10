Buxtehude : Herbstmarkt |

Partystimmung für die ganze Familie im Herzen von Altkloster: Zum traditionellen Herbstmarkt in Altkloster laden der Bürgerverein, der TSV und die Hansestadt Buxtehude von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Oktober, auf den Schafmarktplatz ein. Die Besucher dürfen sich auf eine bunte Budenstadt mit Fahrgeschäften für jedes Alter sowie ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Die Veranstaltung beginnt schon gleich mit einem Highlight: Am Freitag, 14 Uhr, werden traditionell Fahrräder und andere attraktive Fundsachen auf dem Schafmarkt versteigert. Dort gibt es für die Besucher manch‘ tolles Schnäppchen schlagen.

Im Anschluss können die Familien über den Jahrmarkt bummeln, an den Buden Leckereien und Getränke genießen, beim Enten angeln attraktive Preise gewinnen, Autoscooter und Karussell fahren und vieles mehr. Auf diese Weise lässt sich die Zeit bis zum Laternenumzug um 19 Uhr (siehe Kasten) gut gelaunt vertreiben, der im Rahmen des Maibaum-Abbaus veranstaltet wird. Denn gegen 17.30 Uhr wird der Maibaum feierlich abgebaut und um 19 Uhr zum Betriebsgelände der Stadtwerke Buxtehude gebracht.



Am Samstag und Sonntag geht das bunte Treiben jeweils um 15 Uhr weiter. Die Altklosteraner treffen sich mit ihren Gästen auf dem Jahrmarkt, um in netter Atmosphäre miteinander zu klönen und Spaß zu haben, während der Nachwuchs Runde um Runde in den verschiedenen Karussells drehen kann.



Laternenumzug

Parallel zum Herbstmarkt auf dem Schafmarktplatz in Altkloster und dem feierlichen Abbaus des Maibaumes findet auch wieder der Laternenumzug des TSV Buxtehude-Altklosters statt. Am Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr, geht es los. Die Teilnehmer treffen sich vorher auf Schafmarktplatz in Altkloster. Der Umzug wird durch den Spielmannszug der Buxtehuder Musikzüge begleitet und TSV Mitglieder und Helfer stehen für den eintreffenden Umzug wieder mit Fackeln Spalier. Unterstützt wird die Veranstaltung von der freiwilligen Feuerwehr Buxtehude Zug 2.