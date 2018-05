Herzlich willkommen zum Schützenfest in Dammhausen

Buxtehude : Dorfgemeinschaftshaus Dammhausen |

Der Schießclub Dammhausen lädt zum traditionellen Schützenfest am Freitag und Samstag, 25. und 26. Mai, ein. Die amtierenden Würdenträger um König Jörg Linde freuen sich auf viele Gäste. Los geht es am Freitag, 14 Uhr, mit dem Kinderschützenfest hinter dem Dorfgemeinschaftshaus. Um 17 Uhr erfolgt dann die Proklamation der Kindermajestäten. Am Samstag, 18.30 Uhr, startet der Festumzug vom Poggenpohl zum Dorfgemeinschaftshaus. Um 19 Uhr werden die neuen Würdenträger hinter dem Dorfgemeinschaftshaus proklamiert und es wird anschließend im Festzelt gefeiert.