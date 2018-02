Immenbeck-Eilendorf: Sogar ein Sofa war dabei

Immenbeck-Eilendorfer sammeln Container voll Müll

34 Anwohner sammelten bei eisigen Temperaturen mit der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in Immenbeck-Eilendorf Müll ein. Sie fanden unter anderem Autoreifen, Schnapsflaschen und jede Menge Verpackungsmaterial. Dabei kam die Menge eines kompletten Müll-Containers zusammen.„Erschreckend ist das Verhalten derjenigen, die den Müll gedankenlos in die Natur werfen“, ärgerte sich Ortsvorsteher Olaf Riesterer im Anschluss an die Aktion. Ebenso unverständlich sei das Entsorgen neben den Glas- und Papier-Containern: Biomüll, Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle seien dort einfach hingeworfen worden. „Der Höhepunkt war aber eine Sofagarnitur, die jemand über die Funkerbrücke den Hang hinuntergestoßen hatte“, berichtete Riesterer. Das sei einfach unbegreiflich, zumal sich so etwas nahezu kostenfrei bei der Mülldeponie entsorgen lasse.