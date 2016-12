Knister-Blumenkohl am Himmel: Pyrotechniker Nico Wiesenberg aus Buxtehude gibt Tipps für das Silvesterfeuerwerk

Die Farben reichen von Lemon über Rosa bis Kupfergold."Bei uns wird zur Zeit sehr viel nach Gold mit Blau und Lila mit Blau gefragt", berichtet Nico Wiesenberg. Die Farbe wird durch unterschiedliche Salze und chemische Elemente erzeugt: Strontiumsalze sorgen z.B. für Dunkelrot, Kupfersalze für Azurblau, Magnesium und Aluminium für Silber und Weiß.Vielfältig sind auch die Bilder, die Blumen- und Pflanzennamen tragen und von der Palme und Weide bis zur Dahlie und zu Chrysanthemen reichen. Ein Blumenkohl am Himmel besteht aus vielen kleinen weißen Lichteffekten, die sich laut knisternd zur Blumenkohlform ausbreiten und dann herunter fallen.Die Qualität der Produkte ist nicht nur für die Sicherheit entscheidend, sondern auch dafür, wie lange das Bild am Himmel zu sehen ist. Darüber hinaus können Nutzer zwischen lauten und leisen Feuerwerkkörpern wählen, zwischen einzelnen Raketen, Batterien oder Verbundbatterien, bei denen die Choreografie des Feuerwerks, sobald es entzündet ist, festgelegt ist und automatisch erfolgt. Es gibt Vulkane und Fontänen aber auch Feuertöpfe, bei denen die Leuchtkugeln wie Grasbüschel nach oben fliegen.Bei privaten Großfeuerwerken, zum Beispiel für Hochzeiten oder Firmenfeiern, sind auch individuelle Bilder wie Herzen oder Firmenlogos möglich. Diese Feuerwerke gehören jedoch in die Sicherheitskategorie F4 und dürfen nur von Pyrotechnikern wie Nico Wiesenberg veranstaltet werden. Das Silvesterfeuerwerk gehört in die Kategorie F2 und darf im festgelegten Zeitraum von Laien gezündet werden.