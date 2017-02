Kommissar Fröhlich ist zurück

Zeichner und Illustrator Stephan Hagenow aus dem Alten Land, der die Donald Trump-Karikatur auf unserer Titelseite geschaffen hat, hat einen neuen Band seines „Kommissar Fröhlich“ herausgebracht. Hagenow hat den kompromisslosen Polizisten generalüberholt. Der Comic ist jetzt in Krimi-Dramaform zurück - professioneller aufgemacht als je zuvor. Im Band 9 ("Wenn Kowalski kommt") erfährt Fröhlich, was es heißt, von der Vergangenheit heimgesucht zu werden. Kowalski, ein skrupelloser Schwerverbrecher, der seinerzeit durch Fröhlich verhaftet wurde, ist wieder auf freiem Fuß und schwört Rache an dem knorrigen Kommissar.• Preis: 12,90 Euro; Umfang: 104 Seiten; ISBN-Nr: 978-3-946649-00-7. Erhältlich über bekannte Online-Buchhandlungen wie z.B. Thalia. Weitere Infos auch unter