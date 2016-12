Lernen an der BBS in Buxtehude wie in einem modernen Betrieb

Der Landkreis Stade hat rund 400.000 Euro in die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Buxtehude investiert. Die CNC-Werkstatt hat eine neue High-Tech-Drehmaschine bekommen."Der Berufsschulstandort Buxtehude hat eine hohe Bedeutung", sagt BBS-Schulleiter Carsten Schröder. Schon 2104 wurde eine CNC-Fräsmaschine angeschafft. Zudem wurde die Werkstatt baulich für die neuen Geräte angepasst. So wurde unter anderem das Fundament für die schweren Maschinen verbessert. Erster Kreisrat Dr. Eckhart Lantz: "Wir ermöglichen eine zeitgemäße Ausbildung an der BBS." So wird im neuen CNC-Zentrum wie in jedem modernen Betrieb gearbeitet.Derzeit profitieren rund 200 Auszubildende mit dem Berufsziel Zerspanung- oder Industriemechaniker bzw. Mechatroniker oder Feinwerkmechaniker von der Investittion in die BBS.