Letzter Königsball in "Tamcke's Alter Gasthof" in Dollern

(lt). Zum letzten Königsball auf dem Saal der Gaststätte "Tamcke's Alter Gasthof" lädt der Schützenverein Dollern am Samstag, 25. Februar, ab 19 Uhr nicht nur alle Schützen, sondern auch alle anderen interessierten Bürger herzlich ein. Die Eintrittskarten sind begrenzt auf 100 Personen und ab sofort in der Volksbank-Filiale in Dollern erhältlich. Preis: 65 Euro pro Person (all inclusive).