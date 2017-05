Lorenz Hünnemeyer kandidiert als Präsident fürs Kulturforum Buxtehude

Lorenz Hünnemeyer wird als Präsident für das Kulturforum in Buxtehude kandidieren. Einen Gegenkandidaten gibt es bislang nicht. Der Strafverteidiger und ehemalige Buxtehuder CDU-Ratsherr würde Dieter Klar ablösen, der von diesem Amt Ende des vergangene Jahres zurückgetreten ist."Wenn ich gewählt werde ist es mein Ziel, langfristige Konzepte für die Zukunft des das Kulturforums mit dem Vorstand, dem Beirat und der Stadt Buxtehude zu erarbeiten", sagt Hünnemeyer. Er hofftr, dass Dieter Klar entgegen seiner ersten Aussagen doch noch Mitglied im Vorstand bleibt und für die künstlerische Leitung weiter verantwortlich wäre. Hünneyer und Klar - das wäre ein starkes Duo an der Spitze.• Mehr dazu lesen Sie am kommenden Mittwoch im WOCHENBLATT.