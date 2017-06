Lotto King Karl kommt zum Stadtfest nach Buxtehude

Buxtehude : Stadtfest |

Lotto King Karl, Flohmarkt, Riesenrad und vieles mehr: Mit einem spektakulären Programm feiern die Buxtehuder von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni, ihr traditionelles Stadtfest. Neben einer bunten Budenmeile, Karussells, Bungee-Jumping, Hüpfburg und Wasserwalzen auf dem Stadtparkteich erwartet die Besucher an allen drei Tagen ein buntes Bühnenprogramm mit Live-Bands und Shows.

Ein Höhepunkt ist mit Sicherheit der Auftritt von Lotto King Karl am Freitagabend ab 21.30 Uhr. Für Kinder sorgt der Altstadtverein als Veranstalter an allen drei Tagen für eine bunte Kindermeile am Geesttor.

Ein Riesenspaß ist zudem das 7. Buxtehuder Entenrennen am Samstagvormittag. Am Sonntag lädt der große Flohmarkt von 8 bis 16 Uhr zur Schnäppchenjagd ein. Darüber hinaus ist am Sonntag und Sonntag, je von 11 bis 15 Uhr, offene Luke an Bord des Ewers Margareta am Fleth. Das ist das Programm:



Freitag, 9. Juni

Petri-Platz-Bühne

19 bis 20 Uhr: Buxtehuder Musikzüge

20 bis 21 Uhr: Rückenwind

21.30 Uhr bis 23 Uhr: Lotto King Karl

23 is 1 Uhr: Aftershow mit DJ Paddy



Rathaus-Bühne:

20 bis 1 Uhr: Amarock mit DJ Skywalk

Wehdenhof-Bühne

20 bis 21 Uhr: Pure Tonic

21 bis 22 Uhr: Barbies Back

22 bis 23 Uhr: Mighty Daytimes

23 bis 00 Uhr: Mighty Daytimes

23 bis 0 Uhr: Keele

0 bis 1 Uhr: The Fakawi

Samstag, 10. Juni

Petri-Platz-Bühne

13 bis 14 Uhr: Tanzschule Veglison

14 bis 15 Uhr: TSV Altkloster

15 bis 15.15 Uhr: Has‘ und Igel

15.15 bis 16 Uhr: Ballettschule Oerding

16 bis 17 Uhr: BSV

17 bis 18 Uhr: Stadtorchester Buxtehude

19 bis 21.30 Uhr: Soulastix

22 bis 1 Uhr: Foxy B.

Rathaus-Bühne

14 bis 15 Uhr: Chor der Buxtehuder Stieglitze

15 bis 16 Uhr: Mädels & ich

16 bis 19: Marc Eaton

20 bis 1 Uhr: Torpids

Wehdenhof

17 bis 21 Uhr: DJ Team 2bangers

21.30 bis 22.15: Porqua

22.45 bis 0 Uhr. Kiddo Kat

0 bis 1 Uhr: Los Muertos Muchachos

Sonntag, 11. Juni

Petri-Platz-Bühne

11 bis 12 Uhr: Gottesdienst

12 bis 14 Uhr: Headlights

14 bis 15.30 Uhr: Big Band Musikschule Lepél

15.30 bis 17 Uhr: Big Band Musikschule Lepél

Rathaus-Bühne

13 bis 15 Uhr: Altländer Shanty Chor

15.30 bis 17 Uhr: Tampentrekker (wd). Lotto King Karl in Buxtehude: Sechs Jahre lang hat der Künstler an seinem aktuellen Album "360 Grad" gearbeitet. Das Ergebnis ist ein kritischer und zugleich humorvoller, nachdenklicher Rundumschlag über das irdische Dasein, Lottos Heimatstadt Hamburg, Gefühle und Gedanken.

Verpackt sind die Texte in Musik unterschiedlicher Stilrichtungen, von handfesten Rocksongs bis zu raffinierten Pop-Strukturen, von Balladen, Shanties, Singer/Songwriter-Stücke und Folk-Nummern bis zu Satzgesang und Slide-Gitarren. „Mit 360 Grad schließt sich ein Kreis, künstlerisch aber auch persönlich“, erklärt Lotto King Karl den Titel des Albums. Lotto King Karl kommt