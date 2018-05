Buxtehude : Media Markt |

Wer es versäumt hat, Michael Schulte beim Empfang in Buxtehude auf dem Rathausplatz live zu erleben, oder es nicht geschafft hat, ein Autogramm zu bekommen, kann das am Donnerstag, 31. Mai, nachholen: Ab 18 Uhr lädt Media Markt in Buxtehude (Lüneburger Schanze 17) zur Autogrammstunde mit dem ESC-Star ein. "Wir hatten das Event schon vor dem ESC vereinbart, bevor wir also wussten, dass Michael Schulte dort den vierten Platz belegen würde", freut sich Verkaufsleiter Marco Kieper-Lenz. "Sonst wäre es kaum möglich gewesen, so schnell einen Termin mit ihm zu bekommen."

Somit haben Fans jetzt die Möglichkeit, das Album "Dreamer" bei Media Markt zu kaufen und gleich vor Ort signieren zu lassen.