"Mighty Day Times": Buxtehuder Band sucht Förderer

Die Buxtehuder Band "Mighty Day Times" ist auf Erfolgskurs und hat schon zwei Mal auf dem "Deichbrand" gespielt. Jetzt kommt der nächste Schritt: eine eigene CD soll her. Daher startet die Band eine Crowdfunding-Aktion. Denn: "Eine hochwertige CD zu produzieren, ist teuer", sagt Dario di Stasi, Bassist und Sänger.

"Nach dem Deichbrand ist die Entscheidung gefallen", sagt Dario. Die Musiker werden auf Konzerten oft nach CDs gefragt. Bislang gab es aber keine. Weil die Bandmitglieder viele Zeit und Arbeit in ihre Musik stecken, der finanzielle Rahmen aber überschaubar ist, entscheiden sie sich fürs Crowdfunding."Wer mitmacht, wird Teil einer leidenschaftlichen Sache", sagt Dario. Als Dank gibt es außerdem natürlich die CD, vielleicht auch einen Privat-Gig.Das Geld fließe zu 100 Prozent in die CD-Produktion. Das heißt: Aufnahme in einem Tonstudio unter Mitarbeit eines Profis, CD-Druck und Promotion.• Alle Fans können die Band auf der Plattform " start nex t", Suchwort "Mighty Day Times" unterstützen.