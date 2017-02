Mit Kindern zum Kirchentag nach Berlin

St. Paulus-Kirche lädt Familien zur gemeinsamen Fahrt ein

Mit der ganzen Familie in die Hauptstadt: Unter dem Motto „Ich sehe dich“ findet von Mittwoch bis Sonntag, 24. bis 28. Mai, der diesjährige Kirchentag in Berlin statt. Diakonin Ilse Mörchen von der St. Paulus-Kirche in Buxtehude lädt Familien dazu ein, gemeinsam mit dem Bus in die Hauptstadt zu fahren. Sie wird die Zeit in Berlin mit den Familien zusammen planen und bei einem Vorbereitungstreffen geeignete Programmpunkte besprechen.Für die Familienkarte und die Unterbringung im Gemeinschaftsquartier (inkl. Frühstück) zahlen Familien 158 Euro. Weitere Verpflegung ist nicht im Preis enthalten. Pro Person fallen 50 Euro für die Hin- und Rückfahrt im Bus an. Bei Bedarf können Familien nach finanzieller Unterstützung bei der Kirchengemeinde fragen.Interessierte können sich über einen Flyer schriftlich anmelden: Diese liegen im Paulz-Zentrum aus oder können hier heruntergeladen werden. Schnelligkeit ist geboten, denn die Plätze im Bus sind begrenzt.• Weitere Informationen bei Diakonin Ilse Mörchen unter Tel. 04161 - 649244 oder per E-Mail unter i.moerchen@st-paulus-buxtehude.de.