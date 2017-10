Mülltonnen-Frust: Viele Leser-Reaktionen

Die Müllabfuhr darf nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft aufgrund mangelnder Wende-Möglichkeiten viele Stichstraßen nicht mehr anfahren (das WOCHENBLATT berichtete). Die Folge: Sammelstellen werden eingerichtet, zu denen Anwohner ihre Mülltonnen schleppen müssen. Zahlreiche betroffene Leser meldeten sich auf unseren Aufruf, schilderten ihrer Ärger mit der Abfallentsorgung.• Kurt Tomforde aus Fredenbeck und seine Nachbarn erhielten am 6. September ein Schreiben vom Landkreis. Ihre Sackgasse „Wischhof“ - etwa 80 Meter lang und über sechs Meter breit - werde nicht mehr angefahren. Stattdessen sollen sie ihre Tonnen an den Wischhofsdamm bringen. „Als ich auf mögliche Ausnahmen verwiesen habe, habe ich statt einer Antwort die Anordnung der sofortigen Vollziehung erhalten“, so Tomforde, „soviel zum Dienstleister Landkreis.“• Die Vorschrift gelte schon seit 1979, sagt Carl-Heinz thor Straten Wolf aus Stade-Haddorf. Ihm stellt sich die Frage, wieso die Müllabfuhr jahrelang funktionierte, seit Anfang des Jahres seine Straße „Osteresch“ aber öfter nicht mehr bedient werde.„Bei uns ist das Problem, dass abgestellte Pkw die Durchfahrt blockieren. Wir haben beim Landkreis, Polizei, Feuerwehr, der Karl Meyer AG angerufen und uns beschwert. Mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass alle von dem Problem Kenntnis hatten, aber keiner dafür zuständig sei oder versuchte Abhilfe zu schaffen. Wir reden hier über Müllabfuhr, ich möchte gar nicht daran denken, sollte es einmal brennen.“• Marc Krüdener wohnt in Horneburg in einer Straße mit neun Häusern: „Wir müssen die Tonnen an die Stader Straße stellen.“ Da jedoch keine vernünftige Ausgleichsfläche vorhanden sei, seien schon mal zwei Altpapiertonnen und ein Straßenbaum beschädigt worden.“• Claudia Koch berichtet von ihren Problemen in der Buxtehuder Leddinstraße. Sie kritisiert vor allem die Buxtehuder Ordnungsbehörde, die nicht bereit sei, ein Parkverbot anzuordnen: „Die Fahrer versuchen ihr allerbestes, um unseren Müll zu entsorgen.“ Das sei jedoch schwer, weil Pkw an beiden Straßenseiten parken würden. „Ein Fahrzeug der Müllentsorgung oder - viel gravierender - Feuerwehr oder Rettungsdienst hat kaum oder keine Möglichkeit durchzukommen“, so Claudia Koch.• Rolf Fricke aus Apensen übt Kritik an den Städten und Gemeinden, das mehr als 35 Jahre alte Rückwärtsfahrverbot der Berufsgenossenschaft viel zu lange ignoriert zu haben: „Gesetz des Falls, es passiert etwas beim Zurücksetzen des Müllfahrzeuges, und sei es nur ein Sachschaden, möchte ich nicht in der Haut des Fahrers bzw. des Verantwortlichen bei der Karl Meyer Kommunalentsorgung stecken“, schreibt Rolf Fricke. Natürlich seien die Bürgermeister nicht erfreut über die Mülltonnen-Karavanen, die dann vermutlich auf öffentlichen Grund stehen. Fricke: „Das spiegelt doch nur das eigene Versagen der Städte und Gemeinden wider. Vor allem Neubaugebiete sind teilweise so klein und eng gehalten (worden), was Straßen angeht, weil der Verkauf von Bauland geldlich mehr bringt als eine Straße.“• Wolfgang Dohm lebt seit zehn Jahren in Neubaugebiet „Stockfeld“ in Stade. Auch hier wurde eine Sammelstelle eingerichtet, obwohl das Wenden in der Estebrügger und Königreicher Straße für einen guten Fahrer überhaupt kein Problem sei. Und: „Bei der Einfahrt wird immer rückwärts bis zur Sammelstelle gefahren. Dieses Rückwärtsfahren geht über ca. zehn bis zwölf Meter! Hier ein klarer Verstoß gegen die Vorschrift“, so Dohm.Für die Müllentsorgung ist im Auftrag der Abfallwirtschaft des Landkreises die Karl Meyer Kommunalentsorgung in Wischhafen zuständig. Nach Angaben von Karl Meyer sind in der Gemeinde Jork sowie in den Samtgemeinden Apensen, Lühe und Horneburg 26 komplette Straßenzüge vom Rückwärtsfahrverbot betroffen. Hinzu kommen 52 Straßen, in denen nur einzelne Grundstücke nicht mehr angefahren werden.Zuletzt waren der Kreis und die Karl Meyer AG in Fredenbeck unterwegs. Dort sind laut Bürgermeister Ralf Handelsmann insgesamt mindestens 26 Straßen mit mehreren hundert Anwohnern betroffen.Nach Angaben von Heiko Köhnlein, Leiter des Umweltamtes beim Landkreis, soll als nächste Samtgemeinde Harsefeld überprüft werden. Der weitere Fahrplan stehe noch nicht fest. Die Befahrung der beiden Städte Stade und Buxtehude stünde auch noch aus.Ja, auch bei uns geht es los. In unserer Straße (Sackgasse) „Wischhof“ in Fredenbeck, die etwa 80 m lang ist, über 6 m breit, zudem noch mit einem zusätzlichen Bürgersteig und keinerlei Sichteinschränkung wird der Müll nicht mehr wie bisher entsorgt. Die Mitarbeiter der Fa. Meyer sehen auch keine Schwierigkeiten, diese Straße rückwärts zu befahren.Mit Schreiben vom 6.9.17 hat der Landkreis unsere Nachbarn und uns aufgefordert, die Mülltonnen an den Wischhofsdamm zu bringen.Auf meinen Widerspruch vom 8.9, verbunden mit der Anfrage auf welcher Grundlage das geschehe, wurde ich am 25.9. vom Landkreis auf folgende Vorschriften verwiesen:DGUV Information 214-033RASt 06BetriebssicherheitsverordnungDGUV Regel 114-601StVOAls ich darauf mit Schreiben vom 3.Okt. auf mögliche Ausnahmen verwiesen habe (Pressemitteilung der DGUV aus dem IV.Quartal 2016 und eine Pressenotiz der Augsburger Allgemeinen vom Juni 2016), habe ich statt der Antwort unter dem 4.10.2017 die Anordnung der sofortigen Vollziehung erhalten. 