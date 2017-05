Neu Wulmstorf: Heidelauf mit "Heideflairfest"

Jetzt anmelden zum 14. Lauf durch die Wulmstorfer Heide am 10. Juni

ab. Neu Wulmstorf. Wer Spaß an Bewegung hat und gut gelaunt die schöne Heidelandschaft erkunden möchte, ist am Samstag, 10. Juni, in Neu Wulmstorf genau richtig. Dann gehen wieder viele Läufer und Walker im Freibad am Talweg 3 an den Start, um am 14. Heidelauf teilzunehmen.Das dazugehörige „Heideflairfest“ beginnt um 13 Uhr, die Kinderläufe starten um 14 Uhr. Gelaufen werden, je nach Jahrgängen, Strecken zwischen 300 Meter und zwei Kilometer. Die „Ökumenische Kinderkirche“ am Kinderschwimmbecken beginnt um 15.45 Uhr, die Siegerehrung der Kinderläufe und eine Verlosung für alle jungen Teilnehmer erfolgt um 16.15 Uhr. Der Hauptlauf, zehn Kilometer für Läufer und Walker, startet um 17 Uhr. Die Siegerehrung ist für 18.45 Uhr geplant.Danach kann kräftig gefeiert werden: Ab 19.15 Uhr gibt es Live-Musik von der „Millerntor-Brigade“. • Die Veranstaltung wird organisiert vom Heideverein, dem Jugendzentrum „Blue Star“, der Kirchengemeinde der Lutherkirche, der DLRG und der SPD Neu Wulmstorf. Kinder zahlen keine Startgebühr, für Erwachsene kostet sie 5 Euro.Voranmeldung bei Tobias Handke unter Tel. 040 - 76113977 oder per E-Mail an heidelauf@gmx.de.