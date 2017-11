Anlässlich des Welt-Pankreaskrebstags am vergangenen Donnerstag, an dem sich die Elbe Kliniken und die Klinik Dr. Hancken erstmals beteiligten, wurde das Krankenhaus in Stade lila angestrahlt.Die Aktion sollte Aufmerksamkeit erzeugen und das Bewusstsein für Pankreaskrebs (Bauchspeicheldrüsenkrebs) steigern. Das Ziel: Mehr Leute sollen über die Krankheit und ihre Symptome Bescheid wissen.