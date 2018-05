Pfingstmarkt in Neukloster: Partystimmung bei Kaiserwetter

Kaiserwetter und Pfingstmarkt in Neukloster: Das passt zusammen. An diesem Wochenende pilgern wieder zehntausende Besucher zum Festplatz an die B73. Die Stimmung ähnelt sich stark dem Wetter. Sie ist herausragend gut - sowohl bei den Jahrmarkt-Fans als auch bei den weit mehr als 100 Schaustellern. Abends geht es im bayrischen Festzelt rund, tagsüber finden die zahlreichen Karussell-Attraktionen und unzähligen Buden das Interesse der Besucher. Die Polizei verzeichnet bis Sonntagnachmittag eine normale Pfingstmarkt-Bilanz: ein paar Körperverletzungen und einige Verstöße gegen das Betäubungsmittel-Gesetz. Der Pfingstmarkt dauert noch bis zum morgigen Montag.Mehr lesen Sie am Mittwoch in Ihrem WOCHENBLATT.