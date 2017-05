Pistennacht#3 in Buxtehude

wd. Buxtehude. Die Pistennacht#3.0 geht in die zweite Runde: Am Samstag, 13. Mai, laden 13 Unternehmer ab 18 Uhr in Buxtehude zum nächtlichen Unterhaltungsprogramm in Buxtehude ein.Nach dem Come­backerfolg der Pistennacht im vergangen Jahr wollen die Buxtehuder Gastronomen auch in 2017 mit großartiger Live-Musik undcoolen Mottoparties richtig durchstarten.Das Stadtmarketing Buxtehude ist offizieller Veranstalter des Events und wird tatkräftig von Hendrik Teetz, „party & more GmbH“ unterstützt.BBQ-Laden(BBQ-Leckereien vom Smoker)Bier-Baum (Flower Power)Bux-Bowl (Partybowling)Diskothek-Freudenhaus („Coyote Ugly“ – Party mit: Gesangs-Performance, Feuer- und Wassershow, Flash-Karakoke und vielem mehr! Musik: DJ Skywalk)Foodtruck Lillebrød (leckere Brottaschen) vor dem Historischen RathausHanseLoft (ab 18 Uhr „Dia de los Muertos“ mexikanische Speisen und Getränke, Live-Band „Los Muertos Muchachos“ ab 21 Uhr)Navigare NSBhotel (Signature Drinks, Live-Konzert via Flat Screen)Primus (Live Musik: Cajungeige meets Gitarre und Soul-Gesang. Pop, Rock, Irish Folk und Swing ab 20:30 Uhr)Ratskeller Buxtehude (Wave 80´s)Tesch-Westfleth „Männersache“ (Männersache mit DJ Larry the Legend)The Rebel‘s Choice - Irish Pub (Live Musik: Rocksin – Rock ‘n’ Roll um 21 Uhr)Waschbar60Grad (Live Musik: Flaky Friends um 21 Uhr)Wunderbar (Live Musik: „Steam-Band“Blues-Rock-Klassiker)Das Team des Stadtmarketings freut sich auf einen Abend voller kultureller Vielfalt und „handgemachter“ Musik. „Wenn auch das Wetter mitspielt, steht einer erfolgreichen Pistennacht#3.0 2017 nichts im Wege, denn das Programm der teilnehmenden Betriebe ist großartig“, sagt Heike Böttger vom Stadtmarketing.Bis 1 Uhr darf die Veranstaltung im Außenbereich stattfinden, danach kann wegen der Nachtruhe die Party in den einzelnen Lokalen drinnen weitergehen.Pistennacht #3.0Samstag, 13. Mai, ab 18 Uhr