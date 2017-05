Schießclub Dammhausen lädt zum Schützenfest ein

Buxtehude : Schützenfest |

Sportliche Wettkämpfe austragen und gemeinsam Feiern: Am kommenden Wochenende lädt der Schießclub Dammhausen zu seinem traditionellen Schützenfest ein. Damit heißt es für den amtierenden Schützenkönig Wilfried Wohlers, die Königskette wieder abzugeben. Der Gas- und Wasserinstallateur hat bereits zum vierten Mal die höchste Würde im Verein und ist darüber hinaus seit November vergangenen Jahres auch Stadtkönig von Buxtehude.

Los geht das Schützenfest mit dem Kinderschützenfest am Freitag, 19. Mai, um 14 Uhr bei Lemmermanns Gasthaus. Dort haben die Teilnehmer nicht nur jede Menge Spaß, sondern sie können auch aus erster Hand den Schießsport kennen lernen. Wer auf den Geschmack kommt, kann sich gern an die Jugendabteilung des Vereins, die „Moorteufel“, wenden. Die Proklamation der Kindermajestäten ist um 17 Uhr.

Einen Tag später, am Samstag 20. Mai, sind dann die Erwachsenen an der Reihe. Ab 19 Uhr werden hinter dem Dorfgemeinschaftshaus die Nachfolger der amtieren Würdenträger proklamiert. Anschließend werden die neuen Majestäten im Festzelt hinter dem Dorfgemeinschaftshaus noch ordentlich gefeiert. Alle Dorfbewohner und Gäste aus der Umgebung sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.