Schützenfest in Ovelgönne

Buxtehude : Ovelgönner Hof |

Drei Tage lang Partystimmung in Buxtehude: Der Schützenverein Ovelgönne u. Umg. von 1912 e. V. lädt von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Mai, zu seinem traditionellen Schützenfest ein. Damit geht bereits zum zweiten Mal ein Würdenjahr von König „Marcel Jost der Durchstarter“ zu Ende. Dann die Majestät war im Jahr 2011 schon einmal Schützenkönig von Ovelgönne. Auch das zweite Jahr hat der wieder sehr genossen und an vielen Schützenfesten und Königsbällen der Nachbarvereine teilgenommen.



Das ist der Festablauf

Freitag, 26. Mai

17 Uhr: Sammeln am Feuerwehrgerätehaus Immenbeck

17.30 Uhr: Antreten zum Abholen des Königs

18 Uhr: Abmarsch zum Festzelt über Ardestorfer Weg, Inne Beek, Hamburger Chaussee zum Festplatz

19.30 Uhr: Kommers

21.45 Uhr: Ausmarsch zum Zapfenstreich auf dem Feuerwehrübungsplatz

22.15 Uhr: Großes Feuerwerk auf dem Feuerwehrübungsplatz, Ausklang im Schützenzelt mit DJ



Samstag, 27. Mai

7.30 Uhr: Wecken beim König: Alter Postweg 98a

12 Uhr: Sammeln der Schützen beim Ovelgönner Hof

12.45 Uhr: Antreten zum Abholen des Besten Mannes Detlef Cohrs und der Besten Dame Anja Behrend, Hamburger Chaussee 60

14.30 Uhr: Antreten mit den Gästen und Ausmarsch über Hamburger Chaussee, Soltauer Chaussee, Hemberg, Hamburger Chaussee zum Festplatz

15.15 Uhr: Beginn des Ausschießens für den Besten Mann und der Besten Dame

16 Uhr: Ausschießen des Kinderkönigspaares

16 Uhr: Ausschießen des Jungschützenkönigs

17 Uhr: Ende des Schießens auf allen Ständen

17.45 Uhr: Jungschützenkönigsempfang im Schießstand

19.45 Uhr: Antreten der Jungschützen am Schießstand, die Schützen nehmen Aufstellung im Zelt

20 Uhr: Proklamation Jung­schützenkönig, Beste Dame und Bester Mannes

21 Uhr: Megaparty mit DJ im Festzelt - Eintritt frei



Sonntag 28. Mai

9.30 Uhr: Sammeln der Schützen beim Gasthaus „Zur Erholung“ Harburger Straße 198

10.30 Uhr: Antreten zum Appell. Anschließend Abmarsch über Harburger Straße, Heidestieg, Alter Postweg, Hamburger Chaussee zum Festplatz.

11.30 Uhr: Gemeinsames Frühstück im Festzelt

14.30 Uhr: Königsschießen

14.30 Uhr: Treffen der Kinder auf dem Feuerwehrübungsplatz, Abmarsch mit Spielmannszug ins Festzelt, anschließend Kinderschützenfest. Die Proklamation des Kinder-Königspaares sowie der Prinzessin und des Prinzen erfolgt gegen 15 Uhr. Nach den Spielen werden Schieß- und Vogelstechpreise ausgegeben.

18.30 Uhr: Antreten am Schießstand zur Proklamation des neuen „Schützenkönigs und des Bürgerkönigs“

18.45 Uhr: Proklamation im Festzelt

20 Uhr: Königsball mit Gästen, Einwohnern und befreundeten Nachbarvereinen im Festzelt mit der Band „Top Music“ - Eintritt frei