Spaß für den Nachwuchs: Kinderschützenfest in Buxtehude

Buxtehude : Kinderschützenfest |

Die Kinder in Buxtehude feiern ihr eigenes Fest mit einem bunten Festablauf, vielen lustigen Spielen und spannenden Wettkämpfen für jedes Alter.

Los geht es am

Freitag, 30. Juni

14.30 Uhr: Sammeln vor dem historischen Rathaus

15 Uhr: Abmarsch zum Schießstand im Gildehaus über Gensler Weg, Eisverteilung und Luftballonweitflug

15.30 Uhr: Festprogramm mit Vogelstechen für Kinder im Alter bis neun Jahre im Zelt auf dem Parkplatz Gildehaus, Luftgewehrschießen im Schießstand für Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahre sowie Begleiterschießen, Bildscheibe und Lichtpunktschießen. Es gibt Spiele am Gildehaus für Kinder und Erwachsene sowie Getränke und Speisen zu kleinen Preisen.

19 Uhr: Proklamation der neuen Majestäten im Schießstand/Gildehaus, Verlosungen (erster Preis ist ein Fahrrad)

Donnerstag, 13. Juli

18.30 Uhr: Preisverteilung im Schießstand. Die Preisträger werden im Aushang am Schießstand und im Internet unter www.schuetzengilde-buxtehude.de bekannt gegeben Der Kartenvorverkauf für das Kinderschützenfest findet bei Firma Behrmann, Bahnhofstraße 17, Firma Rulfs, Breite Straße 19, Foto Köpcke, Lange Straße 11 und am Freitag, 30. Juni, auf dem Rathausplatz zum Preis von 4 Euro statt Karten für die Kinderschützen.