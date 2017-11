Stader Brauerknechte: Tradition darf nicht sterben

Ein ungewohntes Bild bot sich den Passanten kürzlich an der Hökerstraße in Stade: Vier Mitglieder der Brauerknechtsgilde zu Stade von 1604 machten in ihrer Tracht an einem Infostand auf ihr Ehrenamt aufmerksam (v. li.): Horst Rose, Werner Sticht, Jürgen Möller und Joachim Preiß. Die Brauerknechte suchen Mitglieder für die ehrenvolle Aufgabe, Verstorbene auf dem letzten Weg zu begleiten."Wir agieren ja grundsätzlich immer im Hintergrund, man sieht uns in dieser Tracht sonst nur auf den Friedhöfen", so der Geschäftsführer Joachim Preiß.Weitere Informationen bei Joachim Preiß, Tel. 04144 - 5132.