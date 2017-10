Tolle Wäsche und Bademode 2018: "Sie Dessous & mehr" und Partner laden zur Modenschau in Buxtehude ein

Buxtehude : Marktkauf |

Von Dessous bis zur Bademode 2018, von sportlich bis sexy: Zur vierten Modenschau laden Organisatorin Beatrice Kietzmann, Inhaberin vom Fachgeschäft "Sie Dessous & mehr", und ihre Partner am Mittwoch, 15. November, 20 Uhr, in das Obergeschoss von Marktkauf ein. Eintrittskarten gibt es ab sofort für 10 Euro bei „Sie Dessous & mehr", Bahnhofstraße 17, und bei Marktkauf, Bahnhofstraße 47.

Die Besucher dürfen sich auf einen tollen Abend mit vielen modischen Anregungen, Getränken, Fingerfood sowie auf eine Tombola mit attraktiven Preisen und eine tolle Stimmung freuen. Erstmals ist auch ein DJ mit von der Partie. Für jede Menge Spaß sorgt auch die Selfi-Box, die das Team von Ringfoto Schattke zur Veranstaltung mitbringt.

Das Besondere an dieser Modenschau ist, dass die acht Models Kundinnen von "Sie Dessous & mehr" sind und ganz normale Figuren haben. Von Kleidergröße 36 bis 50 ist alles dabei, so dass die Zuschauerinnen sich davon überzeugen können, dass jede Figur durch schöne Wäsche vorteilhaft in Szene gesetzt werden kann. Wobei es Beatrice Kietzmann vor allem bei den Büstenhaltern nicht nur um Ästhetik, sondern auch um das Wohlbefinden ihrer Kundinnen geht. "Wenn der BH nicht gut sitzt und die Brust nicht optimal gestützt wird, dann kann das zu diversen Beschwerden wie Verspannungen, Rücken- oder Kopfschmerzen führen", sagt sie.

Die Models führen die Mode mit viel Spaß und - nach zum Teil vier Jahren Erfahrung - auch sehr gekonnt vor. Professionell geschminkt werden sie vom Team "Fachwerk Kosmetik & Frisuren", frisiert von Clips Friseure im Marktkauf-Gebäude. Zum zweiten Mal dabei ist auch Bettys Boutique mit Damen­oberbekleidung. Das Team von "Funck Uhren & Schmuck" stellt für die Modenschau den zum Outfit passenden Schmuck zur Verfügung.



