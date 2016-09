Verkaufsoffener Sonntag in Buxtehude mit Handwerkermarkt und Oktoberfest

Buxtehude : Altstadt |

„O‘zapft is“ - Zum traditionellen Oktoberfest mit verkaufsoffenem Sonntag und Handwerkermarkt lädt der Buxtehuder Altstadtverein von Freitag, 30. September, bis inklusive Montag, 3. Oktober, ein. Ab der Eröffnung am Freitag um 18 Uhr wird durchgehend bis Montag, 22 Uhr, gefeiert. Die Besucher dürfen sich auf ein tolles Programm und zünftige Live Musik jeden Tag bis 22 Uhr freuen. „Wies‘n Wirt“ ist wie in den Vorjahren Hein Höft, der seine Gäste im Festzelt „Zum Blauen Höft“ im stimmungsvollen Rahmen und mit bayrischen Spezialitäten empfängt. Für Stimmung auf der „Wies‘n“ sorgen die „Original Blechbayern“ des Polizeiorchesters Hamburg. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags, 2. Oktober, 13 bis 18 Uhr, in Buxtehude gibt es auf dem Petri Platz wieder einen Handwerkermarkt, auf dem traditionelles, altes Handwerk gezeigt wird. Rund zehn Aussteller präsentieren sich dort mit alten Künste wie zum Beispiel Korbflechten, Spinnen und Reetdachdecken.

Kürbisse, Blumenzwiebeln und verschiedene Getränke- und Essensstände runden das Angebot ab.