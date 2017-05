Wieder ein Mann im Amt: Jörg Kirschner ist neuer Schützenkönig in Issendorf

Im vergangenen Jahr regierte eine Frau die Issendorfer Schützen, nun ist wieder ein Mann an der Reihe: Jörg Kirschner (53) ist der neue Schützenkönig und staubte gleichzeitig noch mit der besten Ringzahl den Königspokal, der mit 250 Euro dotiert ist, und den Kommandantenpokal ab. Als Adjutanten unterstützen ihn Bernd Mai und Claus-Peter Spark."Das war heute ein Glückstreffer", so Kirschner, der zum ersten Mal Schützenkönig ist. Der selbstständige Versicherungskaufmann aus Harsefeld hat zwar schon einmal auf die Königsscheibe geschossen, war aber damals noch für die Krone gesperrt, da er gerade erst in den Verein eingetreten war.Seit zweieinhalb Jahren ist der neue Schützenkönig Mitglied des Issendorfer Vereins und nimmt seither aktiv am Vereinsleben teil, ist inzwischen auch der zweite Vorsitzende des Schützenvereins.Am Schützenwesen schätzt der verheiratete Vater einer Tochter vor allem die Gemeinschaft. In seiner Freizeit fährt Kirschner außerdem gerne Fahrrad und Motorrad.Die weiteren Würdenträger im Überblick:Vogelkönig:mit seinen Adjutanten Dieter Holst und Wolfgang GoslerKönig aller Könige und Vogelkönig aller Vogelkönige:Spielmannszugkönig und Jugendvogelkönig:mit seinen Adjutanten Simon Meyer und Katharina HöperKinderkönig:, erster Adjutant Svenja Mohnen und zweiter Adjutant Alexander KöhlerEs gibt in diesem Jahr keinen Jungschützenkönig.