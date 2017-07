Wulmstorfer Rentnerin sucht für vier „Freigänger“ verzweifelt neue Bleibe﻿

Helga Gottlieb fragt: "Wer nimmt meine Katzen?"

Es ist eine traurige Geschichte, bei der schon viele Tränen flossen: Die Wulmstorferin Helga Gottlieb (78) zieht um und kann nicht alle ihre sieben Katzen mitnehmen. Seit zwölf Jahren leben die scheuen Samtpfoten, die sich seit ihrer Geburt in der Obhut der Tierliebhaberin befinden, in einer großen Scheune in Wulmstorf. Dort hätten sie eigentlich bleiben können - doch jetzt müssen sie weg.„Mein Sohn hat mein Haus übernommen“, erzählt Helga Gottlieb. Da sie nun nach Hamburg-Sülldorf umziehe, habe sie ihm auch die dazugehörige Scheune überlassen - nicht ohne ihm das Versprechen abzunehmen, dass ihre Katzen dort weiter leben dürfen. „Doch jetzt hat mein Sohn seine Meinung geändert“, sagt die Katzenfreundin bedrückt.Für die gelernte Altenpflegerin ist das eine Katastrophe: Sie hängt an den Tieren, hat sich um die vier gekümmert, seitdem die Mutterkatze ihr tragend zugelaufen und in der Scheune ihre Babys zur Welt gebracht hatte.Auch Helga Gottliebs beiden anderen Kinder können ihr nicht helfen. „Die Wohnung meines zweiten Sohnes ist zu klein und meine Tochter hat bereits Tiere“, sagt sie und fragt: „Wer nimmt meine vier Katzen?“Drei der Freigänger hat die alte Dame mitgenommen. Für die verbleibenden vier hat sie in Sülldorf keinen Platz mehr. „Ich ziehe in ein winziges Reihenhaus mit einem Mini-Garten. Das wird mit sieben Katzen einfach zu eng“, meint sie.Im Moment fährt die Rentnerin regelmäßig von Sülldorf nach Wulmstorf, um die Tiere zu füttern. Eine Nachbarin in Wulmstorf unterstützt sie dabei. Diese habe angeboten, die Tiere auch nach Helga Gottliebs Umzug weiter zu versorgen. „Doch jetzt brauche ich jemanden, der den scheuen Freigängern eine neue Heimat gibt“, sagt die Rentnerin.• Wer die Katzen in seiner Scheune oder zu Hause aufnehmen würde, kann sich gerne mit Helga Gottlieb per E-Mail unter h.gottlieb@t-online.de in Verbindung setzen.