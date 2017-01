Zusammenarbeit von Landkreis Stade und VHS Stade: Ein lebenslanger Weg zu mehr Bildung

Die Volkshochschule (VHS) Stade ist ein wichtiger Träger der Erwachsenenbildung im Landkreis Stade. Für die Jahre 2017 bis 2019 ist die Finanzierung der Bildungsberatung Stade gesichert. "Die VHS ist ein wichtiger Partner im Landkreis Stade, wenn es um lebenslanges Lernen geht", sagt Erster Kreisrat Dr. Eckhart Lanz bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung."Orientierung zu schaffen ist die Kernaufgabe der Bildungsberatung Stade", sagt VHS-Leiterin Katja Buse. Ratsuchende bekommen eine individuell auf sie zugeschnittene Beratung über Bildungsangebote und -wege sowie deren Finanzierung. Dabei greift die Bildungsberatung Stade auf ein Netzwerk von mehr als 30 Partnern in der Region zurück.Die kostenlose Beratung umfasst in der Regel ein bis drei Termine mit jeweils 60 Minuten.Die Bildungsberatung Stade gehört niedersachsenweit zu zwölf Einrichtungen, die gefördert werden und sich in einem Netzwerk zusammengeschlossen haben.• Mehr Infos unteroder