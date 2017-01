Buxtehude: Grundmann als Chairman beim Post SV

Neujahrsempfang des Buxtehuder Sportvereins mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten

Zu seinem traditionellen Neujahrsempfang und dem 50. Vereinsjubiläum lud kürzlich der Postsportverein Buxtehude ein. 120 Teilnehmer folgten der Einladung. Unter ihnen begrüßte der Erste Vorsitzende des Vereins, Jörg Grote, auch den Ehrengast der Veranstaltung, Bundestagsmitglied Oliver Grundmann (CDU). Grundmann wird in diesem Jahr dem Post SV als Chairman bei verschiedenen Jubiläumsaktivitäten zur Verfügung stehen und als Sportler an Veranstaltungen wie dem Apfellauf im Alten Land (20. August) teilnehmen. In seiner Rede ließ Grundmann ein turbulentes Jahr Revue passieren und thematisierte anschließend das aktuelle Jahr sowie die im September anstehenden Bundestagswahlen.