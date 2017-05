"DAFÜR": Die CDU Buxtehude ruft zur Aktion für "Mutbürger" auf

nw/tk. Die Buxtehuder CDU ruft zu einer Mitmachaktion auf, die ein Bekenntnis zum Grundgesetz ist:. Hier der Aufruf der Christdemokraten:

"Am Dienstag, 23. Mai, ist der Tag der Verfassung. In den heutigen, politisch turbulenten Zeiten, iiegt es an jedem einzelnen, nicht wegzuschauen, sondern sich für die Werte unserer demokratischen Grundordnung einzusetzen. Nicht die Hetzer. Nicht die Fremdenfeinde. Nicht die Politikverächter. Nicht die Wutbürger. Wir sind die Mehrheit, die Mutbürger.



Die ursprüngliche Idee, sich an diesem Tag deutschlandweit zur selben Uhrzeit zu versammeln, stammt von Hans-Ulrich Jörges, Mitglied der stern-Chefredaktion.

Die beiden CDU Ratsmitglieder der Hansestadt Buxtehude, Susi Milewski und Stefan Schilling, möchten diese Idee in Buxtehude umsetzen.



Dabei ist die Umsetzung dieser Idee so simpel wie effektiv:

Alle, die zu unserer Verfassung stehen, sollten sich am Dienstag, 23. Mai, um 18 Uhr

auf dem Buxtehuder Rathausplatz versammeln. Schweigend. Jeder hält ein selbst gemaltes Schild in der Hand, auf dem nur ein einziges Wort steht: DAFÜR."