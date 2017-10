Kreisbaurat Hans-Hermann Bode hört im September 2018 auf

Das, was Bode in den vergangenen Jahren mit am meisten beschäftigt hat, wird er nicht mehr als Chef der Bauverwaltung miterleben: die Anbindung Buxtehudes an die A26. Bis die ersten Bagger zum Straßenbau anrücken, dürfte wohl auch sein Nachfolger schon einige Jahr im Amt sein. "Vielleicht werde ich ja zum ersten Spatenstich eingeladen", so der Kreisbaurat. Foto: Landkreis Stade/Martin Elsen