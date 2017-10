Der Wettergott muss ein Seemann sein. Bei strahlender Herbstsonne genossen am Sonntag abertausende Besucher das Shantychor-Festival in der Stader Innenstadt. Schunkeln und Shoppen - das funktioniert in Stade seit vielen Jahren. Die Geschäftsleute freuten sich beim verkaufsoffenen Sonntag über zahlreiche Kunden. Und auch die Autoschau am Sande mit sieben Stader Kfz-Händlern war sehr gut besucht.Klicken Sie sich durch die Bildergalerie. Mehr über die Veranstaltungen am Wochenende in Stade lesen Sie, liebe Leserinnen und Leser, am Mittwoch in Ihrem Wochenblatt.