Wofür würden Sie in Buxtehude Geld investieren? Den Bahnhof modernisieren!

Was würden Sie mit 9,8 Millionen Euro auf dem Konto für Buxtehude machen?, hatte das WOCHENBLATT gefragt. Diese Summe will die Stadt im kommenden Jahr neu für große Projekte ausgeben.Hier einige der Ideen, die Leserinnen und Leser haben:• Den Buxtehuder Bahnhof modernisieren und sicherer machen. (Mehrere Vorschläge betrafen den Bahnhof. Der ist den Bürgerinnen und Bürgern so wie er sich mit dem schleichenden Verfall präsentiert ist ein Dorn im Auge)• Die Malerschule ausbauen und zwar in ein Hostel für junge Menschen. Platz für Fahrräder und Packtaschen schaffen und ein Freizeitangebot auf die Beine stellen.• Auf der Stader Straße den Engpass durch einen Umbau zumindest lindern, sodass der Feierabendverkehr etwas besser fließt.• Günstigen, ebenerdigen Wohnraum für Rentner schaffen.• Aufhübschung der Bahnhofstraße.• Einen großen, modernen Spielplatz und eine Indoorspielhalle errichten.