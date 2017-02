Achtung, Autofahrer in Buxtehude: Behinderungen wegen Brückenbau auf der Lüneburger Schanze

nw Buxtehude. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr weist darauf hin, dass am Dienstag und Mittwoch, 7 und 8. Februar, an der Lüneburger Schanze mit Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen. Grund sind kurzfristig erforderlich gewordene Anpassungen an der Behelfsbrücke im Bereich der Baustelle an der Bundesstraße B 73.

Der Verkehr wird am Dienstag, und Mittwoch von 09 bis 15 Uhr mit einer Ampel am Baubereich vorbeigeführt.