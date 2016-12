Adventliches Singen und Musizieren in der St. Petri-Kirche Buxtehude

bo. Buxtehude. Zum adventlichen Singen und Musizieren öffnet die St. Petri-Kirche in Buxtehude am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr die Türen. Mitwirkende sind der Projektchor "singen und swingen" des Kirchenkreises Buxtehude und der Posaunenchor St. Petri. Mit Kindern der Kinderchöre des Kirchenkreises und einem Kinderorchester ist auch der musikalische Nachwuchs vertreten.

Auf dem Programm stehen alte und neue Lieder zu Advent und Weihnachten. Lieder wie "Macht hoch die Tür" oder "Nun komm, der Heiden Heiland" stimmen alle gemeinsam an. Im Swing-Gewand erklingen "Aus der Armut eines Stalles " und "Sende uns Engel".

Nach dem Konzert kann der Engel- und Sternenmarkt des Förderkreises Kirchenmusik "Musica Viva" besucht werden.