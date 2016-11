Buxtehude : Gemeindehaus St. Marien Neukloster |

bo. Buxtehude-Neukloster. Zum 43. Adventsbasar öffnet das Gemeindehaus in Neukloster, Cuxhavener Str. 124, am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, die Türen. Bei der großen Auswahl an Gestecken, Bastel- und Handarbeiten sowie Eingemachtem finden Besucher mit Sicherheit die ein oder anderen Geschenkidee. Eine Knusperhausversteigerung, Tombola und die Kaffeestube runden das Angebot ab.

Am Sonntag findet vor dem Basar um 10 Uhr ein Adventsgottesdienst mit dem Posaunenchor statt. Im Anschluss gibt es Suppe und Bratwurst.

• Der Basar ist am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Erlös kommt je zur Hälfte der Aktion "Brot für die Welt" und der Gemeindearbeit zugute.