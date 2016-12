Adventskonzert "Canto e flauto" in der St. Nikolai-Kirche in Borstel

bo. Jork-Borstel. Ein klassisches Adventskonzert erklingt unter dem Titel "Canto e flauto" am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr in der St. Nikolai-Kirche in Borstel, Große Seite 16. Es musizieren Annegret Holtgräve-Diercks (Sopran), Dr. Gerhard Diercks (Bass), Sabine Böshagen (Flöte) und Dorothea Werner (Orgel, Klavier). Besucher dürfen sich auf eine besinnliche Stunde mit einem besonderen musikalischen Genuss freuen.

• Eintritt: frei; um Spenden wird gebeten.