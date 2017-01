Ahenforscher treffen sich in Buxtehude

Buxtehude : Begegnungsstätte "Hoheluft" |

bo. Buxtehude. Eine Gruppe von Genealogie-Interessierten trifft sich am Sonntag, 29. Januar, um 18.30 Uhr in der Begegnungsstätte "Hoheluft", Stader Str. 15, in Buxtehude, um gemeinsam Ahnenforschung zu betreiben und Informationen auszutauschen. Zu den regelmäßigen Treffen jeweils am letzten Sonntag im Monat kommen meistens auch Ahnenforscher aus den Landkreisen Harburg und Rotenburg. Wer in das Hobby einsteigen und einen Familienstammbaum anlegen möchte, erhält Tipps und Beratung.

• Infos bei Regina Auf'm Kampe, Tel. 04161 - 88107.