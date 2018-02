Ahnenforscher treffen sich in Buxtehude

Buxtehude : Begegnungsstätte "Hoheluft" |

bo. Buxtehude. Die Buxtehuder Ahnenforschergruppe lädt zu ihrem nächsten Treffen am Sonntag, 25. Februar, ein. In der Begegnungsstätte "Hoheluft", Stader Str. 15, haben Genealogie-Interessierte von 18.30 bis 20 Uhr Gelegenheit, Informationen und Erfahrungen auszutauschen. Zu den regelmäßigen Treffen jeweils am letzten Sonntag im Monat kommen meistens auch Ahnenforscher aus den benachbarten Landkreisen. Experten stehen Anfängern gern mit Ratschlägen zur Seite.

• Infos bei Regina Auf'm Kampe, Tel. 04161 - 88107.