Ahnenforscher treffen sich in Buxtehude

Buxtehude : Begegnungsstätte "Hoheluft" |

bo. Buxtehude. Die Buxtehuder Ahnenforschergruppe trifft sich am Sonntag, 26. Februar, um 18.30 Uhr in der Begegnungsstätte "Hoheluft", Stader Str. 15, in Buxtehude. Zu dem Informations- und Erfahrungsaustausch kommen meistens auch Genealogie-Interessierte aus den benachbarten Landkreisen. Einsteiger erhalten von den erfahrenen Forschern Ratschläge beim Anlegen eines Familienstammbaums. Die Treffen finden regelmäßig jeweils am letzten Sonntag im Monat statt.

• Infos beim Regina Auf'm Kampe, Tel. 04161 - 88107.