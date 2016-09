"Als ich 14 war ...": Konzert mit dem Duo "Liaisong" in Buxtehude

bo. Buxtehude. Ein "Liederverhältnis" besonderer Art pflegt das Duo "Liaison": Dunja Averdung und Jörg Nassler haben sich darauf spezialisiert, Klassiker von Künstlern wie den Beatles, Bob Dylan, Manfred Krug, Veronika Fischer und Tamara Danz neu zu interpretieren. Musikalische Rückschau halten die Sängerin und der Gitarrist in ihrem Konzert "Als ich 14 war ..." am Samstag, 24. September, um 20 Uhr im Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstraße 34. Im Gepäck haben sie ein Repertoire an Lieblingsliedern aus den vergangenen Jahrzehnten und Anekdoten aus der eigenen Jugend.• Eintritt: 12 Euro; www.theaterimhinterhof.de