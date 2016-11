Buxtehude : Friedwald |

bo. Buxtehude-Neukloster. Gedenkgottesdienste finden am Sonntag, 20. November, im "FriedWald" in Neukloster statt. Eine weltliche Andacht hält Niels Kruse um 11 Uhr. Die evangelische Andacht gestalten Pastor Daniel Weise von Freien evangelischen Gemeinde Buxtehude und die Königshofer Parforcehornbläser um 15 Uhr.

Bei einer Führung durch den Friedwald erklärt ein Förster am Samstag, 26. November, um 14 Uhr die alternative Form der Bestattung, bei der die Asche Verstorbener an den Wurzeln eines Baumes ruht. Treffpunkt ist auf dem Friedwald-Parkplatz am Neukloster-Forst-Weg.

• Anmeldung zur Führung unter Tel. 06155 - 848200 oder auf www.friedwald.de