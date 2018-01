Archäologische Funde am Trelder Berg: Vortrag in Buxtehude

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Der nächste Vortrag über die "Lebensader Este" findet am Sonntag, 21. Januar, um 17 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1, statt. Dr. Jochen Brandt, Archäologe am Harburger Helms-Museum, informiert über die "Archäologischen Grabungen am Trelder Berg".

Auf dem Trelder Berg bei Buchholz lag vor gut 2.000 Jahren eine langobardische Siedlung. Spuren dieser kleinen, vermutlich nur aus einigen wenigen Höfen bestehenden Ansiedlung haben Archäologen in den vergangenen zehn Jahren systematisch untersucht. Es handelt sich um einen der am umfangreichsten ausgegrabenen Fundplätze dieser Epoche im Niederelbegebiet.

• Eintritt: 5 Euro.