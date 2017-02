bo. Buxtehude. In die Welt der Operette entführt das mobile Musiktheater "MusicaPortabile" am Freitag, 3. März, in Buxtehude. Unter dem Titel "Auf zum weißen Rössl" nehmen Claudia Christiane Goldbach (Sopran) und Stefan Seehafer (Tenor) um 20 Uhr in der Malerschule, Hafenbrücke 1, auf eine musikalische Zeitreise nach Wien, Budapest und Berlin mit.Zum Programm gehören beliebte Arien und Duette, unter anderem "Heut' geh' ich ins Maxim", "Vilja Lied", "Berliner Luft", "Wolgalied" und "Im weißen Rössl am Wolfgangsee". Zuhörer erfahren außerdem Hintergründiges über die Komponisten und ihre Werke. Die beiden Sänger werden von Antonina Rubtsova am Klavier begleitet.• Eintritt: 15 Euro; www.kulturforum-hafen.de