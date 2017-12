Buxtehude : Rathaus |

bo. Buxtehude. Für Geschichtsfans ist das besonders spannend: Auf den Spuren von Magister Halepaghe wandeln Besucher bei der Gästeführung am Freitag, 8. Dezember, um 16 Uhr in Buxtehude. Eine Gästeführerin in historischen Gewändern nimmt die Teilnehmer auf eine Zeitreise in das ausgehende Mittelalter mit und stellt den wohl bekanntesten Bürger der Estestadt vor. Treffpunkt ist am Rathaus, Breite Str. 2.

Magister Gerhard Halepaghe vermachte 1485 sein Vermögen der Halepaghen-Stiftung. Die Stiftung besteht noch heute und fördert soziale und kirchliche Projekte.

• Gebühr: 7 Euro (Kinder 2 Euro).