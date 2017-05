Autoren lesen eigene Texte im "Literarischen Café" in Buxtehude

bo. Buxtehude. Die Autorinnengruppe "sage & schreibe" lädt Zuhörer und Autoren in Buxtehude am Freitag, 19. Mai, zu einer Lesung in das "Literarische Café" ein. Im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, können Autoren ab 20 Uhr maximal drei selbst verfasste Lyrik-Texte oder zehn Minuten Prosa lesen. Die Autoren tragen sich zu Beginn in eine Leseliste ein. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule statt.• Eintritt frei; www.kulturforum-hafen.de